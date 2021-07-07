Астраханские власти предложили регионам на Волге объединиться для создания брендового тура

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Брендовый туристический маршрут по Волге необходимо создать в России по примеру "Золотого кольца", чтобы увеличить число туристов на речных круизах. Для этого приволжским регионам следует объединить свои усилия, считает министр культуры и туризма Астраханской области Ольга Прокофьева.

"На круизный туризм имеется большой спрос. Для российского туриста он сдерживается стоимостью, для иностранного туриста - отсутствием адаптированной информации о программах речных круизов по российским городам. <…> Считаем, что для развития круизного направления нужно объединиться всем регионам, которые расположены вдоль реки. Возможно, создать брендовый круизный маршрут, который будет отличаться своей индивидуальностью от других предложений. И при системном взаимодействии мы значительно увеличим рынок круизного туризма", - сказала она в среду на совещании в Совете Федерации.

Замначальника управления государственных турпроектов и безопасности туризма Ростуризма Татьяна Меньшикова пояснила, что возможно создание рабочей группы, где регионы смогут совместно обсуждать вопросы развития круизов по реке. Для создания брендового маршрута, по ее словам, субъектам нужно составить заявку и направить ее в Ростуризм для рассмотрения.

"По поводу брендового маршрута есть определенные требования. В Ростуризме сформирован экспертный совет, в рамках экспертного совета есть требования, положения, что необходимо представить на рассмотрение маршрута экспертным советом.<…> Те маршруты, которые прошли согласование в рамках экспертного совета, будут поддержаны в том числе в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - пояснила Меньшикова.

Представители от региональной власти Волгоградской и Нижегородской областей во время совещания поддержали идею Астраханской области.

Ранее сообщалось, что операторы речных круизов по России фиксируют ажиотажный спрос на туры и прогнозируют, что по итогам 2021 года пассажиропоток будет рекордным за последние 15 лет. Как писали "Известия" со ссылкой на генерального директора круизного центра "Инфофлот" Андрея Михайловского, на лето в зависимости от рейса распродали уже 75-100% мест на судах, что на 20-25% больше, чем летом 2019 года.