Минприроды предложило при газификации отдать приоритет городам проекта "Чистый воздух"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов считает, что при проведении социальной газификации "Газпрому" необходимо отдать приоритет домам, расположенным в 12 городах федерального проекта "Чистый воздух". С таким предложением глава Минприроды обратился к президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

"У вас есть указ о 12 грязных городах. Мы сегодня видим 4 города: Новокузнецк, Братск, Нижний Тагил, Омск, где встает перед нами вопрос о газификации населенных пунктов. Разрешите дать поручение "Газпрому", чтобы для них это был приоритет, в том числе для 12 городов по программе "Чистый воздух", где в первую очередь надо выполнить эти работы", - сказал он.

По его словам, подобное поручение может коснуться 32 тыс. домов и 450 км внутригородских или внутрипоселковых сетей.

Глава государства пообещал, что обратит внимание "Газпрома" на данное предложение. "Я попрошу подготовить проект соответствующего поручения", - добавил Путин.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые сети, расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров в час. В рамках этого поручения газопровод от внутригородской или внутрипоселковой сети до земельного участка будет построен бесплатно.

О проекте "Чистый воздух"

Целью федерального проекта "Чистый воздух" (нацпроект "Экология") является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в федеральный проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров России: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.