Минприроды предложило отменить аукционы по инертным материалам для Восточного полигона

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов предложил внести изменения в закон "О недрах", которые позволят РЖД получать инертные материалы для модернизации Восточного полигона без проведения аукциона.

"Первое предложение по Восточному полигону. Нужна не только рабочая сила, но и инертные материалы: песок, щебень. Для того чтобы давать это РЖД без аукциона, быстро, с экономией сроков, нам нужны изменения в четвертую статью закона "О недрах", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Козлов напомнил, что ранее подобное решение было принято для автомобильных дорог регионального и федерального значения. "Я предлагаю дать нам поручение, чтобы мы быстро в осеннюю сессию эти изменения внесли, чтобы РЖД могли получать инертные материалы без конкурса в рамках контракта, заключенного для реконструкции Восточного полигона", - отметил министр.

По его словам, внесение соответствующих изменений позволит сэкономить время и снизить себестоимость материалов, которые РЖД сейчас закупает у частных компаний.

Модернизация Восточного полигона - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.