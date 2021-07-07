Белоусов заявил, что соглашение по вывозу угля выполняется с превышением плана

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Соглашение по вывозу угля выполняется с небольшим превышением плана по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"И могу доложить, что в отношении портов сейчас соглашение выполняется. У нас идет небольшое превышение по вывозу угля по сравнению с прошлым годом, постольку-поскольку сейчас, в соответствии с вашим поручением, уже введены изменения в паспорт инвестиционного проекта по модернизации БАМа, Транссиба, где четко отфиксированы объемы вывоза угля из Кузбасса в восточном направлении до 2024 года включительно. На 2024 год это 68 млн тонн, т. е. прирост превышает относительно 2020 года <...> 15 млн тонн - это плюс 30% или это больше 40% прироста всех провозных возможностей БАМа, Транссиба за этот период", - сказал Белоусов.

По его словам, при отсутствии соглашений вывоз угля из Кемеровской области в восточном направлении не был бы возможен в необходимых объемах из-за появления новых крупных грузоотправителей.

"Если бы соглашений не было, можно с уверенностью сказать, что объемы кемеровского угля провалились бы в восточном направлении, которое для них является критически важным. Почему? Потому что появляются новые крупнейшие грузоотправители. Только в этом году у нас по восточному направлению поехало 6 млн тонн якутского угля. В прошлом году, в первом полугодии, это было 0,5 млн т. Вот этот прирост на 6 млн тонн при фактическом отсутствии роста провозных возможностей, он кого-то должен выбить. Потому что ясно, что дорога там перегружена. <...> Вот это соглашение, которое заключено между РЖД и Кузбассом по вашему поручению, оно защищает Кузбасс от подобного рода сокращений", - сказал Белоусов.

Проблемы с вывозом угля из Бурятии

По словам вице-премьера, правительство совместно с властями Республики Бурятия решает вопрос с вывозом угля из региона в ручном режиме.

"У нас вывоз якутского угля. Надо понимать, что из-за провозных возможностей, когда они кого-то вывозят [с месторождений угля], кто-то не едет. Кузбасс мы из этого вывели. Откровенно говоря, не поехала у нас Бурятия. <...> И мы сейчас буквально в ручном режиме с [заместителем председателя правительства Бурятии] Олегом Валентиновичем [Хышиктуевым] решаем вопрос, как сделать так, чтобы они вывезли [уголь]", - сказал Белоусов.

При этом, по его словам, объем невывезенного бурятского угля составляет 4 млн тонн. "Там провал где-то на 4 млн тонн получился. Но это получается такой немножко тришкин кафтан: здесь двигаем, там не двигаем", - добавил он.

Объем отгруженной продукции предприятий, работающих в Бурятии сфере добычи полезных ископаемых, по итогам 2020 года вырос на 20%. В 2021 году в Бурятии планируется добыть 10,249 млн тонн угля.