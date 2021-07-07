Правительство проработает доступ угля на Восточный полигон не в ущерб нефтепродуктам

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство России проработает вопрос о равном логистическом доступе для поставок угля из Сибири и Дальнего Востока на Восточный полигон по аналогии с поставками из Кузбасса, но без ущерба для поставок туда других грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 7 июля.

Внимание президента на то, что уголь из Сибири и Дальнего Востока имеет неравный доступ к поставкам через Восточный полигон по сравнению с поставками из Кузбасса, обратил бывший глава СУЭК, член совета директоров компании, гендиректор "Еврохима" Владимир Рашевский.

По его словам, методика распределения доступа к железнодорожным перевозкам для различных категорий грузов, утвержденная правительством в прошлом году, "работает успешно". "Но сегодня этот инструмент работает только по отношению к Кузбассу. А у нас уголь добывается в десяти регионах Сибири и Дальнего Востока. И в 2021 году мы во многих регионах везем [на экспорт] на восток даже меньше, чем в кризисном 2020 году", - сказал Рашевский.

"Представляется, что на базе позитивного опыта, который был реализован по Кузбассу, было бы целесообразно такую же нормативную базу разработать и по другим регионам Сибирского и Дальневосточного округов", - попросил он. При этом Рашевский отметил важность обеспечить вывоз угля из этих регионов в восточном направлении в 2021 году "объемами не меньше, чем в кризисном 2020-м".

Он также предложил зафиксировать возможность поставок определенных объемов угля для сибирских регионов в период до 2025 года. "Просили бы [вас] дать соответствующее поручение для того, чтобы компании могли планировать свою производственную деятельность, инвестиции и рынки завоевывать, а регионы - налоги", - сказал он, обращаясь к президенту.

Выслушав обращение Рашевского, Путин предложил высказаться на этот счет первому вице-премьеру Андрею Белоусову. "Я опасаюсь того, что Игорь Иванович [Сечин] потом нам скажет: "А почему же только уголь?" Там же и нефтепродукты доставляются по железной дороге", - отреагировал Белоусов. Он пояснил, что модель доступа для Кузбасса работает по принципу изъятия. "Мы фактически из общих правил доступа сделали изъятие для компаний одного региона, понимая особую социальную важность", - сказал он.

В то же время Белоусов добавил, что правительство проработает этот вопрос, "чтобы сделать такое для всех угледобывающих регионов без ущерба для других грузоотправителей". Путин согласился с тем, что "такое поручение надо сформулировать аккуратненько".

Мнение других грузоотправителей

В начале июня ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам развития ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину (копия письма имеется в распоряжении ТАСС).

В нем Сечин отмечал, что необходимо сохранить баланс доступа разных видов грузов к инфраструктуре Восточного полигона, не допустив введения приоритета для контрактов ship-or-pay ("вези или плати"), исполняя поручения Путина о вывозе угля в восточном направлении.

Путин на совещании в марте потребовал до 1 июля обеспечить заключение соглашений между угольными компаниями и РЖД по Восточному полигону. Он отмечал, что у участников соглашений должно быть "точное и ясное представление, сколько они смогут вывезти" продукции. В основе этих соглашений должны лежать принципы взаимной ответственности. Минтранс России, в свою очередь, разработал законопроект о долгосрочных контрактах, заключаемых по принципу ship-or-pay между РЖД и грузоотправителями.

Сечин в своем письме напомнил, что поручения президента не предусматривали предоставления тем или иным видам грузов приоритетного доступа на Восточный полигон. Более того, подходы, предлагаемые Минтрансом и РЖД, выходят за пределы этих поручений и нарушают базовые принципы эффективного функционирования товарных рынков в РФ. Глава "Роснефти" просил Мишустина учитывать и "сложившиеся логистические цепочки поставки нефтеналивных грузов".