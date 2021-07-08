"Камаз" ожидает роста рынка грузовиков в России в 2021 году до 77 тыс. штук

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. "Камаз" в 2021 году может произвести 44 тыс. грузовых автомобилей, что на 18,9% выше показателей прошлого года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин.

"Наши намерения - выйти на объемы производства 44 тыс. [грузовых автомобилей в 2021 году]. Рынок для этого есть, мы уверены. Но очень много проблем возникает с поставками комплектующих. Особенно это всем известные чипы. Как-то наши поставщики из Европы и Китая это сегодня стараются решить. Но наши намерения такие", - отметил он.

Когогин также заявил, что объем рынка грузовых автомобилей в РФ в 2021 году может составить 77 тыс. штук.

"Мы смотрели тенденции, ориентируемся, что рынок грузовиков будет около 77 тыс.", - рассказал он.

По словам гендиректора, возможность увеличить продажи грузовых авто связана с развитием дорожного и жилищного строительства, которое требует большего количества грузового транспорта. Он также отметил сильный рост продаж бетонных смесителей и самосвалов.

Ранее Сергей Когогин доложил главе правительства России Михаилу Мишустину о планах ежегодно наращивать объемы производства автомобилей более чем вдвое, в частности предприятие намерено в 2023 году выпустить 12 тыс. грузовиков нового поколения К5.

Кризис на рынке электронных компонентов

"Камаз" ожидает продления глобального кризиса на рынке электронных компонентов до 2023 года, сообщил Когогин.

"Раньше конца 2022 года проблема решена быть не может", - отметил он, комментируя проблемы с поставками чипов.

Ранее Когогин заявил, что на производстве сохраняются проблемы с поставками комплектующих, в особенности чипов для автомобилей.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Глобальный дефицит микросхем, который испытывает ряд отраслей, связан с резко возросшим в условиях пандемии спросом на бытовую электронику, прежде всего телевизоры, телефоны и игровые приставки, а также с увеличением спроса на автомобили. Проблему усугубили зимние штормы в штате Техас, где находятся некоторые предприятия по производству чипов, а также пожар на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем.

Выпуск грузовика "Компас"

"Камаз" планирует запустить серийное производство легкого коммерческого грузовика "Компас" до конца 2023 года. Автомобиль будет производиться на заводе в Набережных Челнах, сообщил Когогин.

"Это 2022-2023 годы. Пока [будет производиться] в Набережных Челнах", - заявил он, отвечая на вопрос о проекте "Компас".

По словам Когогина, образец грузовика готов, и компания в данный момент занимается его сертификацией. Первая опытная партия может быть выпущена уже в этом году, добавил он.

Ранее в компании заявляли о планах по созданию нового легкого коммерческого грузовика "Компас" к 2022 году. Сообщалось, что "Компас" будет включать линейку среднетоннажных грузовиков полной массой от 5 до 15 тонн. На машину планируют устанавливать новые кабины, спроектированные "Камазом".

О компании

В 2020 году "Камаз" реализовал на внутреннем рынке 32,67 тыс. машин, заняв долю рынка в 48% (+3,35% в сравнении с 2019 годом). Компания является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в число пятнадцати ведущих мировых производителей. "Камаз" выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).

В новость была внесена правка (0:40 мск) — уточнеяется формулировка во 2-й главе - пожар на заводе.