Контракты для реализации нацпроектов в 2020 году составили 17,5% от общего объема закупок

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Объем контрактов, заключенных в рамках реализации национальных проектов в 2020 году, составил 17,5% от общего объема заключенных в прошлом году контрактов, или 1 трлн 561,5 млрд рублей, говорится в отчете Счетной палаты "Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2020 год".

"Общее количество и объем контрактов, заключенных заказчиками всех уровней в рамках реализации национальных проектов в 2020 году, составляет 81,5 тыс. единиц и 1 трлн 561,5 млрд рублей, или 17,5% от общего объема заключенных в 2020 году контрактов", - отмечается в отчете.

При этом ведомство отмечает, что несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией, реализация национальных проектов в 2020 году прошла достаточно успешно. Однако реализация национальных проектов показала наличие проблем, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиками своих обязательств в рамках контрактов. Это, по мнению Счетной палаты, может создать существенные риски для своевременного достижения установленных результатов национальных проектов.

По данным ведомства, общее количество нарушений, выявляемых в сфере государственных закупок с 2014 по 2020 год, выросло в 4 раза.

"Снижение количества нарушений, выявляемых в сфере закупок, не происходит, напротив их общее количество в динамике с 2014 по 2020 год увеличилось в 4 раза - с 21,5 до 83,5 тыс. нарушений, а общая сумма финансовых нарушений выросла почти в 6 раз - с 66,1 до 362 млрд рублей", - указывается в отчете.