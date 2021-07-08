Объем государственных и корпоративных закупок в 2020 году в России составил 27% ВВП

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Объем государственных и корпоративных закупок в 2020 году в России соответствовал среднему значению, которое сложилось в 2014-2019 годах, и составил 27% ВВП. Об этом говорится в отчете Счетной палаты "Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2020 год".

"Объем государственных и корпоративных закупок в 2020 году составил 27% ВВП, что в целом соответствует среднему значению, сложившемуся в предыдущий период с 2014 год по 2019 год", - сообщается в отчете Счетной палаты.

По мнению представителей контрольного ведомства, система государственных и корпоративных закупок может быть использована в качестве инструмента для стимулирования экономического роста, развития конкуренции в различных отраслях, стимулирования и поддержки развития отраслей российской экономики.

Доля состоявшихся закупок

Рост доли состоявшихся закупок в РФ на 1% может дать дополнительную экономию около 4,2 млрд рублей, говорится в отчете.

"Применение отдельных сервисов, в частности рекомендательных систем для поставщиков, потенциально позволяет существенно снижать уровень несостоявшихся процедур и обеспечивать дополнительную экономию для заказчиков на закупке. Расчеты показывают, что рост доли состоявшихся закупок только на 1% потенциально может дать дополнительную экономию порядка 4,2 млрд рублей", - отмечают ведомство.

В Счетной палате также отметили, что электронные площадки играют важную роль в обеспечении коммуникации заказчиков с поставщиками.

Контракты в рамках госзакупок

Почти 75% от общего объема контрактов в рамках государственных закупок в 2020 году были заключены с единственным поставщиком, говорится в отчете.

"Рынок государственных закупок характеризуется высокой степенью концентрации крупных поставщиков. Объем контрактов, заключенных с единственным поставщиком, в том числе по результатам несостоявшихся закупок, в 2020 году составил 74,1%", - говорится в отчете Счетной палаты.

При этом ведомство отмечает, что количество контрактов, заключенных с единственным поставщиком в связи с пандемией, выросло в 15,6 раза, сумма таких контрактов увеличилась в шесть раз - с 54 млрд рублей в 2019 году до 361 млрд рублей в 2020 году.

По данным контрольного ведомства, реальная конкуренция есть только при закупках стоимостью до 10 млн рублей.

"Реальная конкуренция в определенной мере присутствует при закупках стоимостью до 10 млн рублей, участниками которых преимущественно являются [Субъекты малого предпринимательства] и СОНКО [социально ориентированные некоммерческие организации]. Одновременно в таких закупках наблюдается и наибольшие показатели экономии, которые достигают 18%. При этом средняя экономия по итогам осуществления закупок в 2020 году составила 6,2%", - отмечается в материалах ведомства.

При этом Счетная палата отмечает, что в целом средние показатели конкуренции и экономии, которые в настоящее время принято использовать в целях оценки эффективности проведенных закупок, объективного представления об их реальной эффективности не дают.

Ведомство также отмечает, что федеральные органы исполнительной власти в 2020 году не выполнили установленной обязательные 15% доли закупок у СМП и СОНКО. "Данный факт в значительной степени был обусловлен объективными обстоятельствами, связанными, в том числе со спецификой закупаемой продукции, отсутствием поставщиков из числа СМП и СОНКО на рынке отдельных госзакупок, а также отсутствием у СМП и СОНКО производственных мощностей, финансовых, трудовых и иных ресурсов, необходимых для участия в государственных закупках", - поясняет Счетная палата.