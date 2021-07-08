Forbes: Минфин предложил повысить страховые взносы с зарплат свыше 122 тыс. рублей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил предложения в рамках так называемой донастройки налоговой системы, включив в них повышение страховых взносов с зарплат свыше 122 тыс. рублей, расширение налогооблагаемой базы для дорогого имущества и снижение порога беспошлинной торговли. Об этом в четверг сообщило издание Forbes со ссылкой на свод предложений ведомства, представленный бюджетной комиссии 1 июля.

Одно из предложений ведомства касается повышения страховых взносов в пенсионный фонд с зарплат выше 122 тыс. рублей. Сейчас работодатель отчисляет в фонд 22% от зарплаты до тех пор, пока она накопленным итогом не достигнет суммы в 1,46 млн рублей, затем размер отчисления снижается до 10%. Министерство предлагает повысить этот порог, что увеличит количество взносов по обычному, а не льготному тарифу. Это, по расчетам Минфина, может принести бюджету 16 млрд рублей в 2022 году, а к 2024 году - 45 млрд рублей.

Кроме того, ведомство предлагает расширять налогооблагаемую базу по налогу на имущество совокупной стоимостью выше 500 млн рублей. Владельцев такого имущества предлагается облагать налогом по ставке 0,3%. Издание отмечает, что сейчас по общему правилу по ставке 0,1% начисляется налог на дома, квартиры, гаражи и небольшие хозпостройки, повышенная ставка в 2% применяется для объектов, кадастровая стоимость которых по отдельности превышает 300 млн рублей, ставка 0,5% применяется для нежилых помещений. По подсчетам министерства, новая налоговая категория может приносить бюджету 50 млрд рублей ежегодно.

Всего ведомством в рамках донастройки предложено девять мер. В них, в частности, входят повышение акциза на алкоголь с 2022 года на 10%, введение акцизов на сахаросодержащие напитки, снижение порога беспошлинной торговли до €100 и удвоение платы за использование радиочастотного спектра. Указанные меры могут приносить в бюджет совокупно более 140 млрд рублей в год, рассчитали в Минфине.

Подлинность документа Forbes подтвердил источник в профильном ведомстве. Издание направило запрос в Минфин.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника сообщила, что в кабинете министров обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей ежегодно в 2022-2024 годах.