Эксперты назвали самую высокооплачиваемую профессию для молодежи

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в июле для молодых людей, не имеющих большого опыта работы, возглавили разработчик приложений, оценщик автомобилей, чайный мастер и монтажник систем вентиляции и кондиционирования. На этих позициях можно получать более 100 тыс. руб., говорится в рейтинге профессий сервиса "Работа.ру", который имеется в распоряжении ТАСС.

Как следует из данных сервиса, разработчик приложений может рассчитывать на зарплату до 150 тыс. руб. в месяц в Москве, до 120 тыс. руб. может получать оценщик автомобилей в Магнитогорске. "Работодатель рассматривает соискателей без опыта работы с последующим обучением. Кандидату на эту должность предстоит осматривать и оценивать внешний вид и техническое состояние автомобиля, аргументировать его текущую стоимость, проводить тест-драйв и заниматься выкупом техники", - отмечается в исследовании.

Монтажник систем вентиляции и кондиционирования может рассчитывать на зарплату до 110 тыс. руб. в Казани, а чайный мастер - от 100 тыс. руб. в Санкт-Петербурге.

Диспетчер-логист в Воронеже и менеджер по работе с клиентами в Хабаровске могут получать до 100 тыс. руб. в месяц, отмечают эксперты.

По данным Росстата, в 2020 году медианная зарплата в России выросла на 6,4%, до 34 322 руб. Медианная зарплата показывает уровень зарплат по стране таким образом, что половина работающих граждан получает меньше этого показателя, половина - больше.

Рейтинг сервиса "Работа.ру" составлен в результате мониторинга более 200 тыс. вакансий, которые публикуются на сайте каждый месяц.