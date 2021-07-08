Венгрия ожидает завершения строительства АЭС "Пакш-2" в 2029 году

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сооружение двух новых энергоблоков на АЭС "Пакш" в Венгрии, в котором примет участие Росатом, планируется закончить в 2029 году. Решение о выдаче российской госкорпорации лицензии на строительство ожидается в октябре текущего года, сообщил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью газете "Известия".

"Запрос на лицензию был подан в прошлом году, наш национальный регулятор должен принять решение к октябрю этого года. Насколько видим, все идет в соответствии с планами. Конечно, мы бы хотели, чтобы строительство завершилось как можно скорее, но мы также понимаем, что возведение атомной электростанции - серьезное и сложное мероприятие. Поэтому сейчас мы ориентируемся на 2029 год - этот срок выглядит реалистично", - рассказал он.

По словам главы МИД, подготовительные работы для возведения энергоблоков уже начались.

Сийярто уточнил, что строительство идет с небольшим отставанием от первоначальных планов. "Были некоторые процедурные загвоздки, однако они не настолько критичны, чтобы можно было беспокоиться", - пояснил министр.

В настоящее время на АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС. В декабре 2014 года Росатом и венгерская компания MVM подписали контракт на строительство новых блоков станции. Планируется, что на АЭС "Пакш-2" будут построены два блока (№5 и №6) с реакторами ВВЭР-1200.