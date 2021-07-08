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Арктическая станция "Снежинка" может стать полигоном для испытания водородных технологий

До 2030 года на реализацию проекта на полуострове Ямал планируется потратить 2 млрд рублей из бюджета и 8,5 млрд рублей из других источников

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Международная арктическая станция "Снежинка" на полуострове Ямал может стать полигоном для испытаний и апробации технологий водородной энергетики. Всего на этот проект до 2030 года могут выделить 2 млрд рублей из бюджета и 8,5 млрд рублей из других источников. Об этом говорится в презентации Минэнерго к проекту "Чистая энергетика".

Минэнерго также предлагает создать технологический испытательный полигон для водородной энергетики на базе Санкт-Петербургского Горного Университета за 0,9 млрд рублей.

По данным министерства, развитие технологий водородной энергетики позволит России в 2030 году войти в пятерку мировых экспортеров технологий по производству водорода. К этому времени экспорт водорода в денежном выражении накопленным эффектом может составить 210 млрд рублей.

Минэнерго оценивает общий объем инвестиций в развитие водородной энергетики в 145,67 млрд рублей к 2030 году.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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