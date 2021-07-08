Минэнерго ожидает запуска системы обращения "зеленых" сертификатов в I полугодии 2022 года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ рассчитывает на запуск национальной системы обращения "зеленых" сертификатов в первом полугодии 2022 года. При этом до конца года система обеспечит выдачу таких документов и возможность проведения операций не менее, чем на 80 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год, говорится в презентации Минэнерго к проекту "Чистая энергетика".

Планируется, что объем произведенной "чистой" электроэнергии, которая обеспечена "зеленым" сертификатом, удвоится к концу 2023 года и достигнет 160 млрд кВт⋅ч в год. Также к концу 2023 года российская система получит подтверждение соответствия международным стандартам аналогичных систем.

Согласно данным Минэнерго, в 2024 году система обращения будет обеспечивать соответствующей документацией 100% электроэнергии, которая потребляется российскими экспортерами, а в 2025-2030 годах система сертификации будет расширена и на другие типы генерации, которые будут отвечать требованиям климатической повестки.

"Зеленый" сертификат - это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии с использованием атомной или возобновляемых источников энергии (солнечные, ветровые и гидроэлектростанции или другие типы).

Объем экспорта ВИЭ-технологий

Объем экспортных поставок оборудования и услуг российской отрасли возобновляемой энергетики к 2030 году ожидается на уровне 20 млрд рублей, говорится в презентации Минэнерго.

Наряду с этим в ведомстве ожидают, что установленная мощность объектов ВИЭ-генерации к 2024 году составит 5,6 ГВт, а к 2030 году - 8,3 ГВт.

При этом суммарная установленная мощность гидроэлектростанций, солнечных и ветряных электростанций возрастет с 54 ГВт в 2021 году до 56,5 ГВт в 2024 году и до 59,5 ГВт к 2030 году. Однако доля выработки таких станций в общем энергобалансе страны возрастет с 17,6% до 17,7%.