Бывшая жена Билла Гейтса может покинуть их фонд через два года

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Мелинда Гейтс через два года выйдет из руководства благотворительного фонда, который она возглавляет с бывшим мужем Биллом Гейтсом, если они сочтут невозможной дальнейшую совместную работу. Об этом говорится в сообщении главного исполнительного директора фонда Марка Сьюзмана, распространенном в среду.

По его словам, супруги, объявив в начале мая о разводе, придерживались обязательства полноценно участвовать в деятельности фонда. "За последние два десятилетия Билл и Мелинда взрастили фонд, который они зачастую называют своим четвертым детищем", - отметил Сьюзман.

"Тем не менее они договорились, что если по прошествии двух лет кто-либо из них решит, что не может продолжать совместную работу, Мелинда уйдет с должности сопредседателя и попечителя фонда", - говорится в сообщении. По словам Сьюзмана, бывшая супруга основателя корпорации Microsoft получит от него в частном порядке средства на самостоятельное ведение благотворительной деятельности.

Руководство Фонда Билла и Мелинды Гейтс решило увеличить число его попечителей. В конце июня должность попечителя покинул руководитель американского холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт.

C 2000 года Гейтсы возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млн. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку наиболее уязвимых слоев населения в условиях пандемии.