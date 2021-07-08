Дефицит свердловского бюджета в 2021 году сохранится на уровне 40 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Дефицит бюджета Свердловской области в 2021 году удастся сохранить на уровне 40 млрд рублей, несмотря на прогнозы аналитиков, предполагавших дефицит в 70-80 млрд рублей, сказала ТАСС председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Бюджет Свердловской области на 2021 год составляет 278,2 млрд рублей при дефиците 40,6 млрд рублей. По сравнению с бюджетом на 2020 год дефицит вырос на более чем 11 млрд рублей и составляет 14,6%.

"В 2020 году мы предполагали, что дефицит и недополучение бюджета будет значительно серьезнее, чем оказалось по факту. В 2020 году аналитики предполагали, что пандемия могла остановить торговлю, ресторанный бизнес и предприятия. Ожидалось, что мы недополучим около 70-80 млрд рублей, но, я думаю, нам удастся сохранить текущий уровень дефицита бюджета", - сказала она.

Бабушкина добавила, что смогли выправить ситуацию федеральные и региональные меры поддержки как малого и среднего, так и крупного бизнеса, а также принятые законы. "В этому году мы продолжили принимать законы по поддержке МСП, приняли законы на перспективу. Это определенные преференции инвесторам, которые входят в территории опережающего развития, кто реализует проекты инвестиционные важные для региона", - отметила она.

Глава заксобрания добавила, что предприниматели также оказали помощь. Они смогли перестроиться под новые реалии, наладить производство масок, средств индивидуальной защиты, создать необходимые условия для продолжения работы предприятий при ковидных ограничениях и защиты здоровья сотрудников.

В Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 96 137 случаев заражения, выздоровели 89 539 человек, умерли 3 944 человека.