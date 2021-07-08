Пассажиропоток в аэропорту Феникс на Хайнане с начала года превысил 10 млн человек

ХАЙКОУ /Китай/, 8 июля. /ТАСС/. Поток пассажиров в международном аэропорту Феникс курортного города Санья на южном побережье южнокитайской провинции Хайнань с начала текущего года превысил 10 млн человек. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, воздушная гавань достигла этого показателя на 87 дней раньше, чем в 2020 году. Таким образом, пассажиропоток Феникса уже 11 лет подряд превышает отметку 10 млн человек.

"В этом году мы сохраняем уверенную тенденцию к восстановлению [после пандемии], успехи очевидны", - проинформировала администрация аэропорта. По ее подсчетам, в марте - июне темпы роста пассажиропотока Феникса по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года, когда на авиаперевозки еще не повлияла эпидемия коронавируса, составили 2,7%, 16,7%, 26,1% и 4,9% соответственно.

Как уточнило руководство воздушной гавани, увеличение объема перевозок происходит при сохранении жестких мер эпидемиологической безопасности. Согласно официальной статистике, в 2020 году Феникс обслужил 15,41 млн пассажиров и более 108 тыс. авиарейсов, обеспечив транспортировку 178 тыс. тонн почтовых грузов.