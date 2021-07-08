Спрос на вожатых, гидов и экскурсоводов в регионах России за год вырос в семь раз

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Спрос на вожатых, гидов и экскурсоводов за год в России вырос в семь раз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса для поиска работы и сотрудников "VK Работа".

"За год спрос на вожатых, гидов и экскурсоводов вырос в России в семь раз. Гиды в июне оказались наиболее востребованы в Ростовской и Ивановской областях и Башкирии. Экскурсоводов активно ищут работодатели в Краснодарском и Ставропольском краях и Калужской области. На работу вожатым россияне смогут быстрее всего устроиться в Ростовской, Оренбургской и Ульяновской областях", - отметили в пресс-службе.

Самой высокооплачиваемой на время летнего сезона стала позиция гида со средней зарплатой по России в 36 300 рублей. На втором месте вакансия экскурсовода - им готовы предложить 21 100 рублей, на третьем - вожатого с зарплатой 16 140 рублей.

VK Работа - сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации. Основан в 2017 году. В мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group. В августе 2020 совместно с "ВКонтакте" запустил одноименный сервис по поиску работы в социальной сети, а в ноябре 2020 — совместно с "Одноклассниками" сервис "ОК Работа". Также интегрирован в сервис объявлений "Юла" и "Почту Mail.ru".