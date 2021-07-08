РЖД ввели скидки на перевозки химической продукции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правление РЖД одобрило скидки к тарифам на перевозки серы, синтетического каучука и метанола при условии гарантий объемов со стороны грузоотправителей, говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

Скидка в 50% вводится на перевозки синтетического каучука со станции Комбинатская (Омская область), 9,7% - на внутрироссийские перевозки серы со станций Аксарайская II (Астраханская область) и Каргала (Оренбургская область) на станции Кошта (Вологодская область), Юльевка (Саратовская область) и Волховстрой II (Ленинградская область), а также на обратный порожний пробег цистерн.

Дисконт 30,4% будет действовать на перспективные (с 2024 года) экспортные перевозки метанола со станции Сковородино (Амурская область) на станции Находка-Восточная и Блюхер (Приморский край).

РЖД с 2013 года имеют право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках "тарифного коридора", определенного госрегулятором. Скидки вводятся на перевозку самых разных видов грузов - например, проката черных металлов, овощей, химической продукции, контейнеров по ряду направлений, угля в направлении портов.