Микрокредитная компания Приморья за полгода выдала бизнесу займов на 100 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Микрокредитная компания (МКК) "Фонд развития Приморского края" за полгода выдала предпринимателям 108 займов на сумму более 104 млн рублей. Наибольшей популярностью пользовались кредитные предложения для самозанятых граждан, сообщает пресс-служба центра "Мой бизнес".

"В первом полугодии приморский бизнес получил 108 займов от МКК "Фонд развития Приморского края". Наибольшей популярностью пользовались предложения по упрощенной схеме выдачи и займы для самозанятых. Всего МКК "Фонд развития Приморского края" выдал льготных кредитов на сумму около 104,2 млн. рублей", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что больше всего кредитов - почти половину - предприниматели взяли по экспресс-предложениям. Экспресс-займ не превышает 500 тыс. рублей и не требует залогового обеспечения. Компании из моногородов получили 31 микрокредит на льготных условиях. Предприниматели из Арсеньева получили около 14 млн рублей, а бизнес из Дальнегорска - 12,7 млн рублей.

Директор МКК Елена Карионова отметила, что недавно для бизнеса был запущен кредит со ставкой 1% в первый год пользования средствами, чтобы предприниматели могли получить дополнительное финансирование в период пандемии. "Тут мы тоже предоставляем дополнительные инструменты бизнесу из моногородов: для него процентная ставка после года составит 2% годовых. Для всех остальных - 3%", - сказала директор МКК Елена Карионова.

Основатель сети парикмахерских "Добро" Дмитрий Филиппов сообщил, что обращался в МКК в прошлом году, тогда компания взяла заем на рефинансирование существующих кредитов, что существенно поддержало ее в пандемию. В этом году предприятие получило кредит на сумму 2,5 млн рублей по ключевой ставке в 5% годовых. "Возможно, в дальнейшем возьмем там еще 2,5 млн рублей, уже по ставке в 1% годовых", - отметил Филиппов.

Микрокредитная компания учреждена правительством Приморского края для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. В прошлом году МКК выдала предпринимателям более 250 займов, в том числе по антикризисным программам.