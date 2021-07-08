Продажи предпринимателей РФ по модели "маркетплейс" на Wildberries выросли в 2,3 раза

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Продавцы на Wildberries, работающие по системе "маркетплейс" (продающие со своего склада), нарастили свои продажи в 2,3 раза. Об этом сообщается в исследовании аналитической службы Wildberries.

По данным аналитики, во II квартале 2021 года продажи с собственных складов продавцов по модели "маркетплейс" выросли в штуках на 127% год к году по сравнению с I кварталом 2021 года. Наибольшие объемы продаж с собственных складов продавцов отмечены в категориях косметики и парфюмерии, игрушек, смартфонов, одежды и товаров для дома.

Динамичнее всего по модели "маркетплейс" оборот рос в следующих категориях: профессиональные музыкальные инструменты (+1 281% рост в шт. по сравнению с I кварталом 2021 года): садовая техника (+1 189%); крупная бытовая техника (+966%); детское питание (+860%); садовый инвентарь (+626%).

Как отмечают в компании, модель продаж с собственных складов привлекает все больше предпринимателей. В апреле-июне 2021 года в три раза больше продавцов стали реализовывать товары по модели "маркетплейс" по сравнению с январем-мартом 2021 года.

"Работа по новой модели поставок, как оказалось, удобна не только продавцам габаритного и сезонного товара, но и всем предпринимателям, которые хотят повысить эффективность своего бизнеса. Продавцам теперь доступна неограниченная "торговая полка" Wildberries, а отсутствие тарифов за хранение и низкая торговая комиссия делают сотрудничество еще более выгодным", - рассказали в пресс-службе Wildberries.

Модель поставок "маркетплейс" в Wildberries работает с ноября 2020 года. В режиме реального времени продавцы получают информацию о заказах покупателей, после чего осуществляют транспортировку товаров в распределительный центр. При продаже с собственных складов предпринимателям доступна самая низкая торговая комиссия на площадке - от 1 до 5% в зависимости от категории товаров.