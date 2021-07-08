Власти Пензенской области выделят 3 млрд рублей на завершение газификации

ТАСС, 8 июля. Власти Пензенской области к концу 2022 года планируют завершить газификацию региона, на эти цели будет выделено дополнительно 3 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

"У нас 323 населенных пункта, которые на сегодняшний день не обеспечены газом. Соответственно, они подлежат догазификации. Это порядка 26800 хозяйств - домов, которым, в соответствии с поручением президента страны, к границе участка бесплатно должна быть подведена труба для дальнейшего подключения и разводки непосредственно в самом домовладении. Срок на это отпущен достаточно небольшой - полтора года. И к 31 декабря 2022 года все работы по догазификации на территории региона должны быть завершены, - приводят в пресс-службе слова врио главы Пензенской области Олега Мельниченко. - Три с лишним миллиарда рублей выделяется дополнительно для того, чтобы осуществить программу догазификации на территории Пензенского края".

Ранее состоялось открытие газопровода высокого давления в Городищенском районе. Длина участка газопровода, ведущего от города Сурска до Средней Елюзани, составляет 12 км. Завершение строительства позволило газифицировать более 1 тысячи домовладений в селах Средняя и Верхняя Елюзань. Финансирование строительства осуществлялось за счет средств ООО "Газпром межрегионгаз".

Ранее, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на его транспортировку. Согласно новому закону, доведение газа до участка может проводиться без привлечения средств граждан.