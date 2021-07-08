Компания фонда Rusnano Sistema стала лидером российского рынка облачной видеоаналитики

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Компания Ivideon, входящая в портфель фонда Rusnano Sistema (создан при участии группы "Роснано"), стала лидером самого быстрорастущего, облачного сегмента рынка видеоаналитики, контролируя почти его четверть. Об этом сообщает в четверг пресс-служба "Роснано" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

"Емкость российского рынка облачной видеоаналитики по итогам 2020 года авторы исследования оценивают в 1,9 млрд рублей. Крупнейший оператор облачной платформы Ivideon с долей рынка 21,9% закономерно занимает первое место, далее следуют платформа от телеком-оператора "Ростелеком" (15,5%) и "Синезис" (6,7%). Общий объем рынка видеоаналитики по итогам 2020 года составил 11,1 млрд рублей, что на 1,4 млрд (14,2%) больше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении.

Основные отрасли применения технологий видеоаналитики на основе искусственного интеллекта в 2021 году - розничная торговля (15%), производство, транспорт и логистика (по 13%) и ТЭК (10%). Более 97% выручки рынка облачной видеоаналитики приходится на сегмент продажи частным компаниям. Ожидается, что по итогам 2028 года доля облака в общем объеме доходов рынка видеонаблюдения достигнет 27% (26 млрд рублей). Динамика роста составит 10-12% в год.

"В портфеле компании Ivideon есть решения как для крупных компаний, так и для малого и среднего бизнеса. В буквальном смысле сервис облачной видеоаналитики сегодня доступен каждому. Лидирующие позиции Ivideon говорят о высоком качестве и доверии клиентов к сервисам и продукции компании", - заявил старший управляющий директор УК "Роснано" Максим Кузюк, чьи слова приводятся в сообщении.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы "Роснано" работают 138 предприятий и научно-исследовательских центров в 37 регионах России.