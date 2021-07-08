ВТБ запустил онлайн-погашение ипотеки средствами материнского капитала

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ВТБ первым среди банков запустил сервис онлайн-погашения ипотеки средствами материнского капитала без посещения отделения, сообщила в четверг пресс-служба банка.

"Чтобы подать заявление о погашении части ипотеки за счет материнского капитала, клиентам ВТБ теперь достаточно оформить предварительно заполненное заявление в разделе "Государственные услуги" в интернет-версии "ВТБ Онлайн". Банк направит его в Пенсионный фонд РФ для перечисления материнской выплаты в счет погашения кредита", - говорится в сообщении.

Благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия весь процесс с подачи заявки до зачисления материнского капитала сокращается вдвое и теперь составит менее двух недель, подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, благодаря новому сервису можно отслеживать статус оформленного заявления в режиме реального времени.

Как отметил замглавы Минтруда России Алексей Скляр, сообщение о возможности воспользоваться материнским капиталом приходит родителям на портал госуслуг после рождения ребенка. "Распорядиться средствами можно через обращение напрямую в банк, а теперь - еще и оформив его непосредственно в мобильном приложении, без визита в отделение. Таким образом, вопрос получения средств маткапитала будет для родителей значительно упрощен", - приводятся в сообщении его слова.

В ВТБ добавили, что новый сервис будет особенно удобен в ситуациях, когда материнский капитал поступает на счет матери, а ипотека зарегистрирована на отца ребенка. Главное, чтобы оба супруга были клиентами ВТБ. До конца лета система станет доступна в мобильном версии приложения банка.