Минсельхоз: цены на молочные продукты стабильны, несмотря на рост себестоимости

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Рост производства и меры поддержки позволяют сохранять стабильные цены на молоко и молочную продукцию, несмотря на рост себестоимости. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Поступательное наращивание объемов, а также меры государственной поддержки молочной отрасли позволяют сохранять цены на молоко и молочную продукцию на стабильном уровне, несмотря на увеличение себестоимости производства. Так, за последний год рост отпускных цен сопоставим с уровнем инфляции. С начала текущего года стоимость сырого молока снизилась на 0,8%, сухого цельного - на 1%, а пастеризованного - выросла на 1,7%. Цена на сливочное масло увеличилась на 1,5%, сыры - на 0,3%", - отмечается в сообщении.

​​​​​​В Минсельхозе также подчеркнули, что за пять месяцев текущего года производство молока сохраняет позитивную динамику, в частности в сельхозорганизациях оно увеличилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост и ожидает, что в 2021 году итоговый показатель составит не менее 32,6 млн тонн, что позитивно скажется на общей ситуации в отрасли.

Как пояснили в министерстве, для сохранения стабильной ценовой ситуации на молочном рынке правительством принят комплекс мер, которые в том числе позволяют сократить издержки производителей. В частности, применение таможенно-тарифных мер регулирования рынка зерна способствовало снижению стоимости кормов. Кроме того, животноводам доступны льготные краткосрочные кредиты на приобретение ветпрепаратов и кормов, в том числе закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока. Действуют и такие меры поддержки, как компенсация части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (CAPEX), субсидии на производство молока, гранты малым формам хозяйствования на развитие молочного производства, компенсация части затрат на уплату кредитов по инвестиционным кредитам, полученным до 2017 года, экспортные пошлины на сухое молоко, поддержка переработки молока.

Ситуация с кормами для животных

Что касается заготовки кормов для животноводства в текущем году, то, как отметили в Минсельхозе, несмотря на снижение темпов этой работы в ряде регионов, столкнувшихся с засухой, в целом в настоящее время ситуация находится под контролем. Более того, в части субъектов, традиционно находящихся в зоне риска, в этом году наблюдается опережение графика формирования запасов. Так, например, в Самарской области заготовлено на 30% больше кормов, чем на ту же дату прошлого года, в Вологодской области - почти на 35%, в Республике Крым - на 52%, а в Волгоградской области и Ставропольском крае - прирост в 2 раза.

"В целом, необходимо отметить, что отдельные регионы нашей страны ежегодно сталкиваются с неблагоприятными погодными факторами и данная ситуация является типичной с учетом климатических особенностей территории Российской Федерации. Минсельхоз России не ожидает сокращения поголовья сельхозживотных, а также значительного удорожания кормов в 2021 году", - считают в министерстве.

Минсельхоз рекомендовал пострадавшим субъектам РФ провести инвентаризацию на уровне каждого хозяйства, чтобы оценить возможности заготовки. Рассматриваются варианты перераспределения кормов между регионами. Также субъектам рекомендовано рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки сельскохозяйственных предприятий для приобретения кормов.

8 июля 2021 года газета "Коммерсантъ" написала о том, что аномально жаркая и засушливая погода в ряде регионов привела к снижению заготовки кормов для животноводов на 15%. В связи с этим животноводы уже готовятся к увеличению расходов на корма, что грозит в том числе ростом себестоимости молока более чем на 18%.