Baring Vostok приобрел 12% в российском ретейлере 12 Storeez

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Инвестфонд Baring Vostok, среди портфельных компаний которого - Ozon, "Вкусвилл" и Familia, приобрел 12% в российском fashion-ретейлере 12 Storeez. Об этом говорится в совместном сообщении инвестиционного фонда и бренда.

"Baring Vostok приобрел часть доли одной из соосновательниц бренда Марины Голомаздиной и по итогам сделки станет миноритарным акционером. Доля Baring Vostok составит порядка 12%. Другие детали сделки стороны не раскрывают", - говорится в сообщении.

Как отмечают стороны, привлечение Baring Vostok в качестве акционера отражает новый этап в развитии компании, которая проделала путь от небольшого семейного бизнеса до одного из ведущих игроков российского сегмента fashion.

"Это важный шаг, направленный на институционализацию бизнеса. Мы получаем доступ к важным для развития ресурсам, которыми обладает Baring Vostok, - обширному нетворку как внутри нашей страны, так и за ее пределами, экспертизе на рынках капитала, практике решения широкого спектра бизнес-вопросов", - пояснил CEO и сооснователь компании Иван Хохлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Бренд 12 Storeez был основан в 2014 году. За семь лет бренд открыл 35 розничных магазинов в 11 городах России и в одном городе в Казахстане, из них три магазина формата outlet и четыре digital-стора, два интернет-магазина со складами в России и в Италии. До конца года планируется открыть до 26 магазинов, развитие глобального направления - один из приоритетов компании в 2021 году.

Согласно ЕГРЮЛ, Голомаздиной принадлежат 30,83% ООО "12 историй", остальное у Ивана и Ирины Хохловых.