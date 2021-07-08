Baidu представит "умный автомобиль" собственной разработки к 2023 году

ШАНХАЙ, 8 июля. /ТАСС/. Китайская технологическая компания Baidu собирается к 2023 году представить "умный автомобиль" собственной разработки. Об этом, как пишет новостной ресурс "Пэнпай", сообщил в четверг основатель компании Ли Яньхун на проходящей в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2021).

Ли Яньхун поделился своим видением будущего "умных автомобилей". Многие, указал он, полагают, что такие транспортные средства больше похожи на компьютер на колесах или большой гаджет. Однако, как полагает основатель Baidu, "умные автомобили" будущего можно сравнить с высокотехнологичными роботами. Ли Яньхун подтвердил, что компания в настоящее время занимается собственной разработкой такого транспортного средства и планирует представить авто к 2023 году.

В настоящее время во всем мире ежегодно в ДТП гибнет порядка 1,35 млн человек и большинство смертей вызвано человеческим фактором, сказал Ли Яньхун. По его мнению, основанная на умных технологиях транспортная система позволит снизить число ДТП и повысить безопасность движения.

В свою очередь, полагает основатель компании, технологии беспилотного вождения превратят в будущем автомобиль в некое подобие робота. Baidu также активно разрабатывает и проводит испытания собственной системы беспилотного вождения для автомобилей с использованием искусственного интеллекта. Недавно, напомнил Ли Яньхун, компания представила свою новую платформу автономных транспортных средств с открытым исходным кодом Apollo.