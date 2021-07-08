В работе сервисов банка "Тинькофф" произошел сбой

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сбои в работе сервисов банка "Тинькофф" наблюдаются в четверг в России, говорится на сайте Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 11:18 мск было зафиксировано 1 053 отчета о сбоях в работе сервисов банка.

Около 93% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на сложности со входом в систему, 6% - на сбой всех сервисов банка, а 1% - на проблемы с денежными переводами. Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

ТАСС направил запрос в банк.