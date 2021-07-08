"Цифровые двойники" созданы для четырех крупных промышленных городов Кузбасса

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Территории четырех крупнейших промышленных городов Кузбасса общей площадью свыше 1 тыс. кв. км оцифрованы с помощью беспилотных летательных аппаратов, чтобы повысить эффективность использования земель. Об этом на заседании президиума Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) сообщила министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева.

"В ходе реализации проекта Минстроя по цифровизации городского хозяйства учеными и специалистами созданы "цифровые двойники" городов Кузбасса. На сегодня оцифровано более 1 тыс. кв. км региона. Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск и Киселевск имеют своих "цифровых двойников", - сказала Ганиева.

Создание "цифровых двойников" помогает повысить эффективность использования земель, в частности, вводить в оборот неразмежеванные территории, выявлять возможные нарушения со стороны бизнеса и недропользователей. В частности, цифровизация помогла обнаружить участки, на которых расположены незарегистрированные складские, торговые помещения и другие коммерческие объекты. Муниципальные власти благодаря полученной информации организовали работу с владельцами по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет.

"Результаты [цифровизации территорий] востребованы недропользователями, контрольно-надзорными органами, исполнительными органами государственной власти", - отметила министр.

В перспективе планируется создать цифровых двойников еще для 16 муниципальных образований Кузбасса. Проект реализуется институтом цифры Кемеровского государственного университета (КемГУ) в рамках деятельности научно-образовательного центра "Кузбасс" (НОЦ "Кузбасс").