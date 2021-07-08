Нефтепроводы в Польше очистили от поступившего в 2019 году загрязненного сырья

ВАРШАВА, 8 июля. /ТАСС/. Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" - компания PERN - сообщила о полной очистке своих транспортных систем от загрязненного сырья, поступившего в мае 2019 года. Соответствующее заявление разместила в четверг пресс-служба компании.

"В польской транспортной системе больше нет загрязненной органическими хлоридами нефти, которая в 2019 году поступила с востока в нашу страну. В июне по согласованию с заказчиками мы передали на переработку последние партии сырья", - указано в сообщении.

"В настоящее время Польша получает сигналы, связанные с проблемами с качеством сырья с восточной стороны (превышение хлоридных норм в России в несколько раз), что также упоминалось в польских СМИ в конце июня этого года. PERN тщательно их анализирует и находится в постоянном контакте с операторами нефтяной инфраструктуры Белоруссии. Благодаря внесенным в частоту исследований сырья изменениям и дополнительным алгоритмам операций, в нашу систему передачи больше не попадет нефть, загрязненная органическими хлоридами", - добавили в PERN.

Как напомнили в компании, осенью прошлого года были введены в эксплуатацию новые хранилища у побережья Балтийского моря на 550 тыс. кубометров сырья. "Это дает еще большие возможности для получения нефти по морю, позволяя полностью диверсифицировать источники поставок. Кроме того, PERN ужесточил контроль качества нефти, доставляемой в систему хранения. Лаборатории PERN были оснащены контрольно-измерительным оборудованием, и были введены новые правила контроля качества, позволяющие быстро реагировать в случае поставки загрязненного сырья", - информировала пресс-служба, подчеркнув, что "PERN постоянно контролирует качество нефти, и в настоящее время содержание хлоридов во всей системе соответствует требованиям".

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Загрязнение нефти в "Дружбе" хлорорганикой, выявленное в апреле 2019 года, привело к приостановке прокачки российской нефти на Украину, в Польшу, Германию, Венгрию и Словакию. В польскую систему передачи нефти тогда попало более миллиона тонн загрязненного хлоридами сырья. К сентябрю 2019 года стало известно, что этот уровень удалось снизить примерно до 450 тыс. тонн. Этот процесс осуществлялся путем смешивания качественной нефти с загрязненной до оптимальных для НПЗ показателей.

Ежегодно PERN, которая осуществляет функции оператора польского участка трубопровода, перекачивает в национальную систему около 50 млн тонн нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн кубометров и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн тонн нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.