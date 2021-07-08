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Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка считает, что такие деньги станут "серьезным подспорьем"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты и продлить срок его выплат с полутора до трех лет. Об этом она заявила в четверг в ходе стратегической сессии "Народная программа "Единой России" - семьям с детьми" на площадке партии.

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"Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 100% (до средней заработной платы). Считаю, что это важная задача. <...> И увеличение этого периода до трех лет", - сказала она.

По мнению Кузнецовой это станет "серьезным подспорьем, особенно в тех регионах, где есть различного рода проблемы". "На мой взгляд, у мамы всегда должен быть выбор - в садик ребенка отдать, в ясли или остаться с ним дома и воспитывать уже так, как решит мама", - считает она.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса с 1 июня было удвоено минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет - до 6 752 рублей. С 1 февраля 2021 года его размер был увеличен до 7 083 рублей. При этом ежемесячная выплата по уходу за ребенком, которая платится из расчета 40% от среднего заработка, не может превышать 29 600 рублей.

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