Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты и продлить срок его выплат с полутора до трех лет. Об этом она заявила в четверг в ходе стратегической сессии "Народная программа "Единой России" - семьям с детьми" на площадке партии.

"Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 100% (до средней заработной платы). Считаю, что это важная задача. <...> И увеличение этого периода до трех лет", - сказала она.

По мнению Кузнецовой это станет "серьезным подспорьем, особенно в тех регионах, где есть различного рода проблемы". "На мой взгляд, у мамы всегда должен быть выбор - в садик ребенка отдать, в ясли или остаться с ним дома и воспитывать уже так, как решит мама", - считает она.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса с 1 июня было удвоено минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет - до 6 752 рублей. С 1 февраля 2021 года его размер был увеличен до 7 083 рублей. При этом ежемесячная выплата по уходу за ребенком, которая платится из расчета 40% от среднего заработка, не может превышать 29 600 рублей.