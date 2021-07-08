Новым главой Shell в России станет Екатерина Грушецкая

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. С 1 августа 2021 года новым главой концерна Shell в России назначена вице-президент компании по развитию проектов по добыче нефти и газа Екатерина Грушецкая. Седерик Кремерс, занимавший эту должность с августа 2017 года, станет исполнительным вице-президентом Shell по развитию сегмента СПГ в странах Восточного полушария, включая Россию, говорится в сообщении компании.

Кремерс также сохранит позицию председателя совета директоров компании Sakhalin Energy. Грушецкая же с 1 августа будет представлять интересы Shell "во взаимодействии с партнерами, а также продолжит участвовать в управлении всеми совместными предприятиями с участием Shell в России", отмечается в сообщении.