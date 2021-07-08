"Транснефть" в I полугодии снизила прокачку нефти на 5,1%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в I полугодии этого года снизилась на 5,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 217,6 млн тонн. Экспорт нефти в дальнее зарубежье в январе - июне 2021 года упал на 13,3%, до 91,6 млн тонн, говорится в сообщении "Транснефти".

Во II квартале объем прокачки нефти вырос на 2,8% в годовом выражении, составив 112 млн тонн. Экспорт нефти в дальнее зарубежье в апреле - июне снизился на 2,2%, до 48,7 млн тонн, при этом выросли объемы поставки нефти на внутренний рынок - на 7,8%, до 59,7 млн тонн.

"Транснефть" отмечает восстановление объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе компании в первом полугодии. Так, среднесуточный объем транспортировки нефти во II квартале вырос на 4,9% к уровню первого квартала. В I полугодии 2021 года этот показатель оказался выше показателей второго полугодия 2020 года на 3,8%. Однако из-за действующих с начала мая 2020 года ограничений ОПЕК+ объемы транспортировки нефти в этом году все еще остаются ниже показателей аналогичных периодов прошлых лет.

Ситуация с нефтепродуктами

Объем транспортировки нефтепродуктов в первом полугодии снизился на 2,5% в сравнении с данными января - июня 2020 года, до 19,2 млн тонн, из которых 14,6 млн тонн (снижение на 5,2%) были поставлены на экспорт. Во II квартале этого года транспортировка нефтепродуктов выросла на 6,5% в годовом выражении, до 9,8 млн тонн. На экспорт из этого объема пришлось 6,8 млн тонн (снижение на 2,9%).

Поставки нефтепродуктов на внутренний рынок резко выросли во II квартале 2021 года - на 36,4% в сравнении со вторым кварталом 2020 года, до 3 млн тонн. В I полугодии этот показатель составил 4,6 млн тонн (рост на 7%), сообщает "Транснефть".

В I полугодии по системе "Транснефти" было транспортировано 17,1 млн тонн дизельного топлива, 1 млн тонн автобензина, 0,9 млн тонн керосина. Во втором квартале этого года в систему "Транснефти" было принято 8,3 млн тонн дизельного топлива, 0,6 млн тонн автобензина и 0,6 млн тонн керосина.