Минпромторг: в России могут начать выдавать льготные кредиты на низкоуглеродные авто

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Льготные кредиты могут начать выдавать на низкоуглеродные автомобили в РФ, заявил в интервью ТАСС директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.

"Планируем рассмотреть вопросы корректировки программы льготного кредитования для того, чтобы они распространялись в том числе и на низкоуглеродный транспорт", - сказал он в рамках форума "Иннопром".

Пак отметил, что Минпромторг и Минэкономразвития внесли в правительство проект концепции развития электротранспорта в РФ, включающий в том числе меры стимулирования спроса на них. По его словам, концепция предполагает, что к 2024 году в России будет ежегодно продаваться и производиться не менее 28 тыс. электромобилей, к 2030 году их доля вырастет минимум до 10% от продаж.

"В концепции мы не прописываем: "компания А должна вложить такое-то количество денег", хотя могу сказать, что есть ряд государственных компаний, которые заинтересованы в развитии инфраструктуры и компонентной базы, в том числе "Россети" и Росатом", - сказал Пак, отвечая на вопрос о частных инвестициях в программу.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что стоимость производства электромобиля для поддержки локализованного спроса не должна превышать 2,5 млн рублей. Минпромторг заявлял, что власти РФ планируют с 2030 года установить требования к автопроизводителям по доле продаж "зеленых" машин, работающих на водороде, электричестве и газе.