"Газпром нефть" намерена внедрить дроны вместо малой авиации в геологоразведке

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" может постепенно заменить в геологоразведке пилотируемую малую авиацию беспилотными аппаратами. Двигаясь в этом направлении, компания уже успешно испытала первый российский многофункциональный аэрокомплекс геологоразведки, сообщает "Газпром нефть".

"Беспилотник выполняет сразу несколько типов геофизических исследований, которые ранее проводились исключительно с помощью авиации или наземной техники. Современное оборудование позволяет в два раза сократить расходы в сравнении с пилотируемой авиацией и в 50 раз ускорить сроки геологоразведочных работ относительно наземных методов", - отметили в компании.

Аэрокомплекс способен проводить многоуровневую магниторазведку, малоглубинную электроразведку, аэрофотосъемку, а также мониторинг полевых работ с использованием видеосъемки в видимом спектре и инфракрасном диапазоне.

"Отказ от применения пилотируемой авиации при проведении геологоразведочных работ позволит "Газпром нефти" значительно сократить затраты и время на их проведение", - подчеркнули в компании.

Испытания показали, что беспилотный летательный аппарат способен за сутки обследовать участки площадью около 200 кв. км. Его применение эффективно практически во всех климатических зонах России, в том числе при температуре воздуха ниже - 40°C, порывах ветра до 20 м/ с, в дождь и снегопад.

"Беспилотники в геологоразведке - это пример прорывных технологий, которые кардинально меняют привычные форматы работы. Они быстрее, дешевле, эффективнее и экологичнее справляются с исследованиями, чем другие методы. Успешные испытания подтвердили, что уже сейчас часть геологоразведочных работ можно проводить с помощью дронов. Эти технологии не только значительно оптимизируют наши бизнес-процессы, но и будут востребованы на внешнем рынке", - отметил директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.