Мишустин призвал усилить поиск новых месторождений полезных ископаемых в России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Прирост запасов полезных ископаемых в России должен в долгосрочной перспективе превышать объемы их добычи, для этого нужно усилить разведку новых крупных месторождений. Это подчеркнул в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, где обсуждался вопрос о развитии минерально-сырьевой базы в РФ.

По словам главы кабмина, в первую очередь речь идет об углеводородах, угле, черных и цветных металлах.

"По запасам и добыче большинства известных полезных ископаемых наша страна находится в группе мировых лидеров. Важно создать условия, которые позволят обеспечивать достаточный прирост этих запасов, чтобы в долгосрочной перспективе он оставался всегда выше объемов добычи", - сказал Мишустин.

Для этого, по его словам, "нужно усилить поиск и разведку новых крупных месторождений", обратив при этом особое внимание на континентальный шельф морей Северного Ледовитого океана, малоизученные регионы Арктической зоны, Восточной Сибири, Дальнего Востока.

"Необходимо активнее внедрять современные технологии, прежде всего для перевода в цифру миллионов единиц накопленной геологической информации и всех государственных услуг в этой сфере. Это позволит повысить контроль за рациональным использованием и охраной недр, сделать разработку месторождений более эффективной и рентабельной, обеспечить более строгое соблюдение экологических стандартов", - сказал Мишустин. Он заключил, что прозрачные и понятные правила в сфере пользования недрами являются необходимым условием для привлечения новых инвестиций.