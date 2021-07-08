S7 с 23 июля запустит рейсы из Москвы в Даламан

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 с 23 июля возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Даламан, говорится в сообщении перевозчика.

"S7 Airlines <...> открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Даламан (Турция). Рейс из Москвы в Даламан будет выполняться начиная с 23 июля по пятницам", - отмечается в сообщении.

С 10 июля S7 планирует запустить полеты из Москвы в Анталью, со 2 августа - из Москвы в Бодрум. С 5 августа компания возобновит полеты из Новосибирска в Анталью.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России принял решение о восстановлении с 22 июня в полном объеме авиасообщения с Турцией, которое было ранее приостановлено. 15 апреля оперштаб из-за ситуации с коронавирусом в Турции приостановил все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между двумя странами.