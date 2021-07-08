Кабмин выделит 6 млрд рублей на развитие сельских территорий

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит еще 6 млрд рублей на развитие социальной инфраструктуры в сельской местности и поддержку сельской ипотеки. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина в четверг.

"На развитие сельских территорий сегодня выделим еще 6 млрд рублей. Такое решение принято по поручению главы государства", - сказал Мишустин.

Премьер-министр пояснил, что 2 млрд рублей из этих средств пойдут на поддержку сельской ипотеки, что позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тыс. семей. По итогам года решить жилищные проблемы смогут не менее 35 тыс. семей, добавил Мишустин.

"Около 2,8 млрд рублей направим на повышение обеспеченности социальной и инженерной инфраструктуры в рамках проекта "Современный облик сельских территорий", - сказал премьер, уточнив, что эти средства позволят провести соответствующие мероприятия в 26 регионах России. Кроме того, по словам главы правительства, более 1 млрд рублей будет направлено на создание и благоустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, а также организацию освещения пешеходной инфраструктуры в 44 регионах. Мишустин отдельно упомянул, что 68 млн рублей будет выделено на строительство в Костромской области дороги, ведущей к центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей.