Омбудсмен отметил, что продление работы веранд в Москве поможет ресторанам не закрыться

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Разрешение московских властей работать верандам ресторанов до 1 августа без QR-кодов поможет не закрыться большей части индустрии столичного общепита. Об этом в четверг сообщил ТАСС уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.

"Я сам инициатор этого письма [о продлении работы веранд до 1 августа]. Сегодня ресторанам нельзя работать без людей, но людей с QR-кодами катастрофически мало. А те 2 млн полученных москвичами QR-кодов не всегда помогают - они идут в ресторан с друзьями, и нередко случается, что у того, кто составляет им компанию в походе в ресторан, этого кода нет. Поэтому решение [мэра Москвы] Сергея Семеновича [Собянина] продлить работу веранд было обдуманным, правильным и абсолютно логичным. Закрытие веранд сегодня равно закрытию большей части столичных ресторанов и, я боюсь, навсегда", - сказал омбудсмен.

Также он отметил, что принятое решение вряд ли поможет увеличить выручку ресторанам, это поможет им просто не закрыться в течение этого месяца и найти какие-то новые пути к выживанию: налаживание системы доставки, отработку заказов навынос. Решением проблемы для индустрии, на его взгляд, станет отмена QR-кодов для посещения ресторанов или наступление того момента, когда большая часть москвичей привьется от коронавируса.

Ранее работа летних веранд в Москве без системы QR-кодов была возможна до 12 июля. Ранее в четверг столичные власти дали дополнительную отсрочку бизнесу до 1 августа.