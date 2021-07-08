Доходы и расходы бюджета Новосибирской области увеличат почти на 6,9 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Доходы и расходы бюджета Новосибирской области в 2021 году увеличат почти на 6,9 млрд рублей - до 207,3 млрд и 218,5 млрд рублей. Соответствующие поправки в первом чтении были одобрены депутатами заксобрания на сессии в четверг, сообщил спикер Андрей Шимкив.

"Решение [о внесении изменений в закон Новосибирской области об областном бюджете] принято", - сказал он.

Согласно пояснительной записке законопроекта, доходы областного бюджета Новосибирской области на 2021 год предлагается увеличить на 6,9 млрд рублей, в том числе на 4,9 млрд рублей - за счет налоговых и неналоговых поступлений и почти на 2 млрд рублей - за счет безвозмездных поступлений. На ту же сумму увеличат расходы.

Как отметил на сессии министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко, изменения основаны на предварительных итогах исполнения бюджета за первое полугодие, первый и второй кварталы текущего года показали динамичное восстановление экономики после "затяжного замирания" со второй половины 2019 года.

Ранее Виталий Голубенко сообщал, что рост собственных доходов бюджета Новосибирской области в 2021 году составит 4,8 млрд рублей по итогам второй корректировки бюджета, в том числе за счет перерасчета налоговых поступлений.

Бюджет Новосибирской области был принят 23 декабря 2020 года. Доходы бюджета Новосибирской области в 2021 году были утверждены на уровне 187,99 млрд рублей, расходы - 197,17 млрд рублей, дефицит - 9,18 млрд рублей. Позднее в результате поправок доходная часть бюджета была увеличена на 4,2 млрд рублей и составила 200,4 млрд рублей. Общий объем расходов областного бюджета с учетом поправок составил 211,7 млрд рублей.