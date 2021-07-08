"Золотое яблоко" начнет интенсивную экспансию за рубеж

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сеть российских парфюмерных супермаркетов "Золотое яблоко" планирует начать интенсивную зарубежную экспансию. Первый магазин откроется в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Сеть планирует интенсивную экспансию на международные рынки, не только в странах СНГ. Планы развития амбициозные", - сообщили в компании. Первый магазин за пределами РФ откроется 9 июля в Минске.

"Золотое Яблоко" - сеть парфюмерно-косметических магазинов в России, насчитывающая 22 магазина. Сеть занимает второе место по объему продаж среди ретейлеров парфюмерии и косметики в России. Первый магазин в формате парфюмерного супермаркета был открыт в 2004 году, и с тех пор сеть активно развивается, имея на данный момент магазины в: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Хабаровске, Саратове, Нижнем Новгороде, Волгограде и Перми. Средняя площадь супермаркетов в России - 1 500 кв. м.