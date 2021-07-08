"ТАСС информационные технологии" и НИУ ВШЭ создали рейтинг инвестпривлекательности бизнеса

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ООО "ТАСС Информационные технологии" совместно с НИУ ВШЭ разработали инновационный рейтинг инвестиционной привлекательности компаний, который позволяет выявить быстрорастущие предприятия. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "ТАСС - информационные технологии" Михаил Самохвалов.

"Мы совместно с НИУ ВШЭ - Пермь разработали современный инновационный рейтинг инвестиционной привлекательности компаний. В нем отображаются предприятия, которые способны показать положительную динамику роста к следующему году. То есть он позволяет выявить быстрорастущие компании на основе большого количества показателей и выделить наиболее привлекательные для инвестиций", - отметил Самохвалов, добавив, что аналогов такому продукту на рынке пока нет.

По его словам, рейтинг составляется при использовании реальных показателей компаний и позволяет упорядочить предприятия, которые предоставили данные о хозяйственной деятельности, по определенному алгоритму на основе ряда показателей, определяющих динамику роста предприятия с точки зрения достижения финансовых результатов.

"Также в рейтинге учитываются некоторые нефинансовые показатели, отражающие риски скорого банкротства. Такие показатели называются стоп-факторами. Если они находятся в критической зоне, то даже с условием, что финансовые показатели показывают исключительно положительную динамику, компания не может расти быстро", - уточнил Самохвалов.

Отмечается, что при расчете рейтинга учитываются все отрасли и компании, а это более 2,5 млн предприятий, анализ деятельности которых доступен с 2012 года.

"Можно за две минуты найти и оценить конкретную компанию, сравнить собственную компанию с конкурентами, сформировать перечень компаний для потенциального инвестора, проанализировать компании из конкретного региона или из определенной отрасли, определить лидеров роста", - пояснил Самохвалов.