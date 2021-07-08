ЦБ вводит дополнительные требования для допуска иностранных ETF на российский рынок

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Банк России вводит дополнительные требования для допуска иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF) на российский рынок. Об этом говорится в проекте указания регулятора, который предположительно вступит в силу с 1 октября 2021 года.

"Доходность бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов, допущенных к торгам на российских биржах, должна определяться индексом из перечня Банка России или иным иностранным фондовым индексом. При этом биржа будет обязана нанять маркет-мейкера, который обеспечит справедливую цену и объемы торгов этими бумагами", - говорится в сообщении ЦБ.

Помимо этого, регулятор вводит дифференцированные требования к средней стоимости чистых активов ETF за последние три месяца в зависимости от характера листинга ценных бумаг фонда. При наличии у фонда договора с биржей - это не менее 25 млн рублей, а без заключения такого договора - не менее чем 100 млрд рублей. Такие высокие пороговые значения для так называемого неспонсируемого листинга препятствуют выходу на российские биржи небольших и рискованных иностранных биржевых инвестиционных фондов.

Вместе с этим ЦБ предлагает отменить два требования: необходимость в проспекте иностранного фонда указывать российскую биржу, на которой планируется торговать ценными бумагами, а также требование указывать в перечне уполномоченных лиц, осуществляющих покупку таких бумаг, российского брокера.

По мнению регулятора, новые меры позволят привлечь на российский рынок качественные фонды, которые обращаются на топовых площадках.