Правительство одобрило выделение еще 6 млрд рублей на развитие сельских территорий

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство одобрило выделение дополнительных 6 млрд рублей на развитие сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко.

"На заседании правительства принято решение о выделении 6 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий в 2021 году по одноименной государственной программе. Дополнительное финансирование направлено на повышение уровня обеспеченности сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, или желающих приобрести квартиру, дом или землю по сельской ипотеке", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в аппарате вице-премьера, наибольшие субсидии получат Удмуртская Республика - более 400 млн рублей, Иркутская область - 320 млн рублей, Кузбасс - почти 200 млн рублей, Чеченская Республика - 180 млн рублей, Ульяновская область - более 170 млн рублей, Костромская область - почти 160 млн рублей, Брянская область - 150 млн рублей. Кроме того, будут выделены дополнительные 2 млрд рублей на реализацию одной из самых эффективных мер поддержки - "сельской ипотеки". "Программа улучшения жилищных условий граждан на селе по рекордно низкой ставке стала настоящим прорывом, спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов. И президентом были поддержаны предложения правительства о расширении финансирования программы", - сказала Абрамченко, слова которой приводятся в сообщении.

Планируется, что финансирование позволит дополнительно улучшить жилищные условия более 14 тыс. семей, которые смогут приобрести более 690 тыс. квадратных метров жилья. Всего по итогам года улучшат свои жилищные условия в сельской местности более 35 тыс. семей.

Также на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в селах и проведение капитального ремонта и реконструкции объектов будет выделено 2,8 млрд рублей. Планируется реализовать 189 мероприятий в рамках 66 проектов в 26 субъектах Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что еще 1,2 млрд рублей из бюджета пойдут на реализацию 700 мероприятий по благоустройству сельских территорий в 44 субъектах Российской Федерации. Будут созданы и обустроены детские и спортивные площадки, зоны отдыха, проведено освещение и ремонт дорог. В прошлом году мероприятия программы охватили 6 млн человек, то есть 16% от всего сельского населения России. Программа действует до 2025 года.

"Прошлый год показал, что эта госпрограмма помогает улучшить ситуацию с жильем, образованием, здравоохранением, трудоустройством в деревнях и селах, приблизив среду обитания местных жителей по комфорту к городскому уровню", - отметила Абрамченко.