В Свердловской области создали штаб по развитию газификации в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Штаб по развитию газификации и газоснабжения в Свердловской области создан по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева. В его состав вошли представители федеральных и областных органов исполнительной власти, а также руководители представленных в регионе газотранспортных и газораспределительных организаций, сообщили в департаменте информации Свердловской области.

"Главной задачей данной структуры станет совместная работа по выполнению намеченных планов по газификации территорий и в первую очередь того направления, которое президент Владимир Путин обозначил перед регионами в качестве приоритета, - так называемой социальной, то есть бесплатной, догазификации жилых домовладений граждан", - цитирует департамент руководителя штаба, министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова.

Средний уровень газификации жилого фонда в области составляет 76,2%, что на 6,2% выше среднероссийского показателя, отметили в департаменте. Целевым показателем по стране к 2023 году обозначена планка в 82%.

30 июня жительница города Краснотурьинска Светлана Култыгина во время прямой линии с президентом рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. После чего свердловские власти сообщили, что газ к дому женщины будет проведен в 2023 году, когда завершится строительство газопровода. Мэр Александр Устинов в свою очередь сообщил, что дачи у него нет, а на следующий день привез Култыгиной дрова.