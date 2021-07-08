Представители правительства Франции обсудят с производителями шампанского новый закон РФ

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди и министр-делегат по вопросам внешней торговли при министре по делам Европы и иностранных дел Франк Риестер в пятницу направятся в город Эперне (к северо-востоку от Парижа), чтобы провести переговоры с французскими производителями шампанского относительно ситуации, возникшей после принятия Россией закона о виноделии. Об этом сообщается в распространенном в четверг коммюнике Минсельхоза Франции.

"В связи с тем, что интересы французской отрасли по производству шампанского оказались поставленными под удар российским законодательством, принятым 2 июля, Денорманди и Риестер проанализируют сложившуюся ситуацию с производителями вина из района Марны и подтвердят полную мобилизацию правительства, выступающего в их защиту", - говорится в заявлении.

Новый закон о виноделии

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности, слова "игристое вино (шампанское)" заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское".

Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.