Эксперты ЦБ рассмотрели более 200 объектов для нового дизайна банкнот

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Экспертная группа Банка России рассмотрела более 200 объектов для их изображения на банкнотах с новым дизайном номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Сейчас эксперты работают над сокращением списка и формированием шорт-листа. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Алексеев.

"Изначально в круг нашего внимания попали более двух сотен объектов. Мы должны были сократить это количество, и мы его сократили. Мы продолжим консультации с нашими экспертами для того, чтобы спустя какое-то время уже выйти на короткий список предложений, который мы будет представлять совету директоров Банка России", - сказал он.

Как сообщалось ранее, ЦБ сформировал экспертные группы по выбору изображений для банкнот с новым дизайном. В состав групп вошли федеральные и региональные эксперты в области истории, культурологии и денежного обращения (бонистики и нумизматики). По словам Алексеева, с окончательным перечнем объектов эксперты планируют определиться осенью 2021 года.

Также в ходе брифинга с журналистами зампред ЦБ назвал несколько объектов-фаворитов. Однако Алексеев отметил, что пока не принято никаких решений и окончательный выбор изображений для банкнот сделает совет директоров ЦБ.

"Если будем говорить о Нижнем Новгороде, как о столице Приволжского федерального округа, то здесь выбор и экспертного сообщества, и других людей, достаточно очевиден. С большим отрывом лидирует Нижегородский кремль. В разных своих видах, можно взять ту или иную башню", - сказал он.

Что касается оборотной стороны банкноты 1 тыс. рублей в Приволжском федеральном округе, он сообщил, что многие эксперты сходятся во мнении, что на ней следует разместить изображение Волги.

Что касается банкноты в 5 тыс. рублей, где будут изображены объекты Уральского федерального округа, то виды Уральского горного хребта пользуются популярностью в экспертном сообществе. "Это не значит, что они в финале попадут [на банкноту]", - уточнил Алексеев, добавив, что среди объектов Екатеринбурга мнения разделились, но несколько экспертов отметили памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.