РЖД и операторы связи увеличивают число базовых станций для улучшения интернета в поездах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. РЖД продолжают работу по улучшению качества интернет-соединения в пассажирских поездах и совместно с операторами связи увеличивают число базовых станций, сообщил ТАСС гендиректор холдинга Олег Белозеров.

"Здесь большая проблема состоит в том, что у нас есть своя специфика по охвату. Нужно устанавливать большое количество дополнительных [базовых] станций. Мы постоянно работаем со всеми нашими операторами, и связь постоянно улучшается. Но мы пока считаем, что это не тот уровень комфорта, который в нынешней системе может удовлетворить нашего пассажира", - сказал Белозеров.

Он отметил, что интернет воспринимается компанией как один из ключевых элементов современных железнодорожных перевозок - прежде всего, для пассажира.

"Все понимают, насколько сейчас это важно - не выпадать из процесса, из жизни, в том числе цифровой, информационной, когда ты движешься в поезде, поэтому это ключевой вопрос", - заключил глава РЖД.