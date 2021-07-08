Пумпянский: разработанный РЖД и "Синарой" поезд для ВСМ должен быть готов к 2028 году

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Поезд для высокоскоростных магистралей (ВСМ) со скоростью движения до 400 км/ч, который разрабатывает инжиниринговый центр РЖД и группы "Синара", должен быть изготовлен и сертифицирован к 2028 году. Об этом сообщил председатель совета директоров ТМК, президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной целям, задачам и промежуточным итогам Года науки и технологий в России.

"Разработка поезда с максимальной скоростью 400 км/ч - это вызов не только для организации движения, но это вызов для всей в общем-то мировой и российской науки. Мы войдем в тройку стран, которые могут такие поезда производить. И задача сегодня стоит изготовить, испытать и сертифицировать и этот поезд сделать готовым к 2028 году", - сказал он.

Эта задача потребует реализации широкого спектра поддерживающих научных проектов в области материаловедения, аэродинамики, 3D-сканирования, 3D-печати и разработки цифровых двойников, добавил Пумпянский.

"Достаточно сказать, что аэродинамическая камера для испытания скоростного поезда на самом деле сложнее, чем камера испытания реактивного самолета", - подчеркнул президент группы "Синара".

Ранее Пумпянский сообщал, что инжиниринговый центр РЖД и группы "Синара", который располагается в научно-техническом центре (НТЦ) ТМК в Сколково, разрабатывает новый российский поезд для высокоскоростных магистралей с крейсерской скоростью 360 км/ч и максимальной - до 400 км/ ч. Планируется, что подобные поезда будет выпускать завод "Уральские локомотивы" (совместное предприятие группы "Синара" и компании "Сименс").

О компании

Группа "Синара" - диверсифицированный российский промышленный холдинг, приоритетными направлениями деятельности которого являются машиностроение, финансовые услуги, девелопмент. Центральный офис находится в Екатеринбурге.