Минприроды в августе начнет проверку лицензий на месторождения углеводородов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Проверка лицензий на право пользования углеводородным сырьем начнется по всей России через месяц. Об этом говорится в сообщении Минприроды.

"Ориентировочно ревизия начнется через месяц. Сейчас по всей стране выдана 3 931 лицензия на право пользования углеводородами", - отмечается в сообщении.

Министерство также завершило проверку лицензий на право пользования твердыми полезными ископаемыми (ТПИ) на Дальнем Востоке и в Арктике. Почти 19% (1 192 из 6 281) лицензий используются с нарушениями, по 17 объектам было сразу принято решение о досрочном прекращении действий лицензий, так как соглашения изначально были заключены с особыми условиями.

Кроме того, на данный момент выдано 858 уведомлений об устранении нарушений, в ближайшее время выдадут оставшиеся уведомления. На исправление нарушений компаниям дается от 3 до 12 месяцев, указали в министерстве. "Хочу отметить, что изначальная цель ревизии - не лицензии забрать, а комплексно проверить, как недропользователи выполняют условия соглашений. На основе данных проведем анализ, если есть системные сбои, которые мы можем решить в рамках своих компетенций", - сказал глава Минприроды Александр Козлов, слова которого приводятся в сообщении.

По словам министра, проверка всех лицензий - как на ТПИ, так и на углеводороды - будет закончена через 3 месяца. "Это максимальный срок, который мы себе ставим. В дальнейшем вся информация будет обновляться каждую неделю. То есть еженедельный срез по лицензиям", - добавил Козлов.