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Международные резервы России за неделю снизились на $1,7 млрд

По состоянию на 25 июня международные резервы составляли $592,4 млрд. На 2 июля они уменьшились до $590,7 млрд

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 2 июля 2021 года снизились на $1,7 млрд и составили $590,7 млрд, говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 25 июня международные резервы составляли $592,4 млрд.

Международные резервы снизились в результате отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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